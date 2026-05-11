Іспанія

Каталонський клуб незабаром офіційно оформить угоду з німецьким тренером.

Головний тренер Барселони Гансі Флік домовився з клубом про підписання нового контракту. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Опора для нового покоління: як Флік допомагає талантам Барселони

За інформацією джерела, сторони досягли усної домовленості ще кілька тижнів тому, а тепер усі деталі угоди остаточно затверджені. Новий контракт німецького фахівця буде розрахований до червня 2028 року з опцією продовження ще на один сезон — до 2029-го.

Переговори проходили в Барселоні за участю агента тренера Піні Захаві. Найближчим часом сторони мають офіційно підписати документи.