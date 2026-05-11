Керманич Реала прокоментував поразку в El Clasico.

Мадридський Реал напередодні поступився каталонській Барселоні у гостьовому El Clasico в рамках тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги.

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Альваро Арбелоа прокоментував виступ власної команди.

"Наш сезон фактично закінчився сьогодні, але ми не можемо дозволити собі розслабитись. Ми захищаємо щось набагато більше, ніж ми всі разом собою являємо в світі футболу — емблему Реала. Ми повинні показати, що нам справді боляче від цих невдач.

Майбутнє клубу — це не те, що мені потрібно зараз тут аналізувати, але нам разом потрібно зробити крок уперед і мати чітке уявлення про те, що ми повинні далі робити.

Для мене це буде відправною точкою й урок із того факту, що ми втратили багато очок, яких не повинні були втрачати. ​​Можна грати проти Барси і навіть їй програвати, але не іншим командам у Ла Лізі.

Знаєте, ми, імовірно, проведемо розмову з клубом найближчими днями, як це зазвичай буває, але я хочу, щоб команда фінішувала в сезоні сильною і не розслаблялась у цих останніх трьох матчах.

Я хочу завершити сезон належним чином, і саме на цьому я зосереджу свої зусилля — буду давати хвилини гравцям, які їх не мали в достатній кількості.

Мбаппе? Грати залишилось два тижні, і нам доведеться подивитись, як розвиватиметься його проблема з м’язами, щоб зрозуміти, чи зможе він ще зіграти в цьому сезоні, чи ні.

Я б хотів, щоб він був на 100% готовий і міг грати з самого початку ще сьогоднішнього матчу.

Момент Беллінгема? Мені здавалось очевидним, що це був удар ліктем йому в обличчя. Але я все одно вітаю Барсу з перемогою в Ла Лізі сьогодні.

Ми не маємо зараз говорити забагато, бо розуміємо розчарування всіх. Ми можемо лише дивитись у майбутнє та вчитись на тому, що ми зробили неправильно цього року. Реал завжди повертається, хоча я й розумію гнів наших уболівальників.

Гюйсен? Він хотів грати, але відчув трохи слабкості, коли почав розминатись. У такому матчі нам потрібна була енергія", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал прийматиме Реал з Ов’єдо.