Головний тренер Реала заявив, що повернення французького форварда залежатиме від темпів його відновлення після травми.

Наставник мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився щодо можливого повернення Кіліана Мбаппе до кінця нинішнього сезону. Про це повідомляє пресслужба клубу.

За словами тренера, наразі немає впевненості, що француз зможе допомогти команді в найближчих матчах чемпіонату Іспанії.

"Я не знаю, чи зможе Мбаппе вийти на поле. Залишилося два тижні, і ми будемо спостерігати за динамікою його відновлення від тих скарг, які він має зараз.

Мені б дуже хотілося, щоб Кіліан був готовий на сто відсотків і міг грати з перших хвилин, але ситуація залежатиме від процесу його одужання", — заявив Арбелоа.

Нагадаємо, Мбаппе та Федеріко Вальверде не потрапили до заявки Реала на матч проти Барселони.