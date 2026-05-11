Аргентинський тренер підпише контракт із перуанським клубом до кінця 2026 року.

Відомий аргентинський фахівець Ектор Купер продовжить тренерську кар’єру в чемпіонаті Перу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, найближчим часом Купер очолить Універсітаріо. Контракт з перуанським клубом буде розрахований до грудня 2026 року.

Останнім місцем роботи тренера була збірна Сирії, яку він очолював у 2023–2024 роках. У своїй кар’єрі Купер найбільше відомий періодами роботи з Мальоркою, Валенсією та міланським Інтером. Зокрема, з Мальоркою він доходив до фіналу Кубка володарів кубків, а з Валенсією двічі поспіль виходив у фінал Ліги чемпіонів у 2000 та 2001 роках.

Також аргентинець працював із низкою клубів і збірних, серед яких Бетіс, Парма, збірна Єгипту, Узбекистану та інші.