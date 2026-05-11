Донецький клуб уже відхилив першу пропозицію щодо бразильського нападника.

Нападник Шахтаря Кауан Еліас привернув увагу одразу кількох європейських клубів. Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

За інформацією джерела, найбільший інтерес до 19-річного бразильця проявляють Барселона, дортмундська Боруссія та турецький Галатасарай. Клуб зі Стамбула розглядає Еліаса як потенційну заміну Мауро Ікарді в літнє трансферне вікно.

Також за ситуацією навколо форварда уважно стежить Фламенго. Водночас Шахтар уже відхилив пропозицію бразильського клубу в розмірі 22 мільйонів євро, оскільки оцінює свого гравця у 35 мільйонів.

У нинішньому сезоні Еліас провів 35 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 7 результативних передач.