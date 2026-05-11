Донецький клуб уже відхилив першу пропозицію щодо бразильського нападника.
Кауан Еліас, ФК Шахтар
11 травня 2026, 15:22
Нападник Шахтаря Кауан Еліас привернув увагу одразу кількох європейських клубів. Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.
За інформацією джерела, найбільший інтерес до 19-річного бразильця проявляють Барселона, дортмундська Боруссія та турецький Галатасарай. Клуб зі Стамбула розглядає Еліаса як потенційну заміну Мауро Ікарді в літнє трансферне вікно.
Також за ситуацією навколо форварда уважно стежить Фламенго. Водночас Шахтар уже відхилив пропозицію бразильського клубу в розмірі 22 мільйонів євро, оскільки оцінює свого гравця у 35 мільйонів.
У нинішньому сезоні Еліас провів 35 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 7 результативних передач.