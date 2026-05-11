Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував перемогу в El Clasico.

Каталонська Барселона напередодні обіграла мадридський Реал у домашньому El Clasico в рамках тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги та достроково стала чемпіоном країни.

Барселона — Реал Мадрид 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Гаві прокоментував один із найбільш гарячих епізодів дуелі — його сутичку з нападником "бланкос" Вінісіусом Жуніором.

"Це просто футбол. Що відбувається на полі, те залишається на полі.

Віні запальний гравець, як і я, гаряча голова. Тому я сказав йому просто стулити пельку, коли він згадав про 15 перемог Реала у Лізі чемпіонів.

Також нагадав йому його обіцянку виграти Золотий м'яч у 2024 році. Зараз уже 2026 рік, але я досі його чомусь не бачу в нього.

Але Віні справді фантастичний гравець і зовсім інший поза полем", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє проти баскського Алавеса.