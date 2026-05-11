Нідерландський форвард перевершив досягнення Маріо Балотеллі за кількістю голів після зимового трансферу.

Нападник Роми Доніелл Мален став новим рекордсменом Серії А серед футболістів, які приєдналися до клубів чемпіонату Італії під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє пресслужба турніру.

У матчі 36-го туру проти Парми нідерландець оформив дубль і допоміг римлянам здобути вольову перемогу з рахунком 3:2. Мален відкрив рахунок у першому таймі, а вирішальний м’яч забив уже в компенсований час.

Тепер в активі 27-річного форварда 13 голів у поточному сезоні Серії А. Таким чином, він перевершив попередній рекорд Маріо Балотеллі, який після переходу до Мілана взимку 2013 року забив 12 м’ячів у другій частині сезону.