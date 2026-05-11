Іспанія

Хто був перед англійцем — здогадатись не важко.

Каталонська Барселона напередодні обіграла мадридський Реал у домашньому El Clasico в рамках тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги та достроково стала чемпіоном країни.

Барселона — Реал Мадрид 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Лік забитим м’ячам у цій зустрічі відкрив дивовижної краси удар зі штрафного від англійського нападника "блаугранас" Маркуса Рашфорда.

Після цього майстри статистики одразу побігли перевіряти архівні записи на предмет того, хто з гравців каталонського клубу останнім до цього відзначався подібним у протистояннях Барселони та Реала.

Шукати довелось довго — аргентинська суперзірка Ліонель Мессі забивав у ворота "бланкос" ще 29 серпня 2012 року на Сантьяго Бернабеу.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє проти баскського Алавеса.