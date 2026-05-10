Завершився матч 36 туру Серії А.

Мілан врятувався від розгрому в матчі проти Аталанти, але програв (2:3)

За рівної гри в першому таймі підопічні Палладіно краще реалізували свої нагоди. Вже на 7-й хвилині рахунок було відкрито. Після серії рикошетів мʼяч відскочив до Едерсона, і бразильський півзахисник потужним ударом відправив його в нижній кут. Згодом бергамаски подвоїли перевагу: Дзаппакоста перехопив виніс Меньяна і після позиційної атаки відправив снаряд у сітку.

Після перерви малюнок гри змінився. Мілан захопив ініціативу, але Аталанта у відповідь довела справу до розгрому. Распадорі сильним ударом у ближній кут прошив голкіпера россонері. Згодом Аллегрі провів серію замін. Господарі заграли ще активніше, але мʼяч вперто не йшов у ворота. Варто відзначити воротаря гостей, який став найкращим гравцем матчу.

На заключних хвилинах міланці таки пробили Карнесеккі: Павлович головою замкнув подачу від Річчі. У доданий час господарі заробили право на пенальті. Нкунку реалізував вирок та впритул наблизив команду до камбеку. На останній хвилині вони могли зрівняти рахунок, але мʼяч пройшов вище воріт.

У підсумку Мілан ускладнив собі боротьбу за Лігу чемпіонів, але залишається на 4-й сходинці, маючи однакову кількість очок із Ромою (по 67), проте випереджаючи римлян за правилом очних зустрічей.

Мілан - Аталанта 2:3

Голи: Павлович, 88, Нкунку, 90+4 (пен) - Лоуренсо, 7, Дзаппакоста, 30, Распадорі, 52

Мілан: Меньян — Де Вінтер (Атекаме, 58), Габбія, Павлович — Салемакерс, -, Річчі, Рабьо, Бартезагі (Еступіньян, 80) — Леау (Фофана, 58), Хіменес (Фюллькруг, 58)

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні (Коссуну, 48), Гін, Колашинац — Дзаппакоста (Белланова, 55), де Рон, Лоуренсо, Залевські — Де Кетеларе (Аханор, 63), Распадорі — Крстович

Попередження: Леау, Еступіньян, Салемакерс — Гін, Крстович, Белланова