Іспанія

Флік: Дуже складний день

Каталонська Барселона напередодні обіграла мадридський Реал у домашньому El Clasico в рамках тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги та достроково стала чемпіоном країни.

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Цей стадіон чудовий, неймовірний. Атмосфера, вболівальники... усе це було величезною мотивацією для нас. Я дуже вдячний бути в цьому клубі, дякую всім за підтримку.

У цьому сезоні ми ще спробуємо набрати 100 очок. Це наша наступна мета. Як я завжди казав, другий рік завжди важчий за перший. Можливо, ми не забиваємо настільки багато, як минулого сезону, але ми набагато краще захищаємось, особливо в кінці цього сезону. Я радий бачити прогрес, якого досягла команда.

У нас дивовижна команда з дивовижними молодими гравцями та дивовижними вихованцями Ла Масії. Я сказав своїй команді, що цей склад найкращий із тих, які мені коли-небудь доводилось збирати. У мене дуже багато дивовижних опцій.

Нестерпно було вибирати 11 гравців сьогодні для стартового складу. Просто погляньте на нашу запасну лаву сьогодні!

Важко бути менеджером у Барселоні. Ти справді повинен тут керувати всім. Усі хочуть грати, і це природно. Я теж колись був гравцем, і я хотів грати в кожному матчі. Тож ти, як менеджер, повинен керувати всіма цими речами, і це дійсно складно. Зрештою, все залежить від менталітету.

На початку сезону я говорив про его. Я сказав гравцям, що вони повинні тримати своє его поза роздягальнею. Якщо у когось буде менталітет "найбільшої зірки", ми ніколи не досягнемо нашого найвищого рівня.

Я розповім вам одну історію. Це не звичайна справа, це серйозно. Сьогодні вранці мама зателефонувала мені і сказала, що мій батько помер. Дуже складний день.

Я потім думав, чи варто мені розповідати команді чи ні. Але вони для мене як родина, тому я їм сказав.

Я ніколи не забуду, що вони зробили після цього. Це було неймовірно. Я ніколи цього не забуду. Я дуже щасливий і пишаюсь усіма. Кожним гравцем, кожним членом персоналу, кожним у клубі. Для мене це справжня родина.

Мені дуже подобається працювати в цьому клубі та жити в Барселоні. Люди тут такі добрі до нас, до мене, до мого тренерського штабу та до всіх інших.

Це те, що я справді ціную. Це чудово. Я відчуваю, що опинився в потрібному місці в потрібний час.

Я хочу продовжувати грати в цьому клубі. Ми зробимо все, щоб вивести цей чудовий клуб на новий рівень.

Якщо ви не виграєте титули у великому клубі, ваш сезон буде провальним. Звичайно, я мріяв виграти усе з Барселоною. Ми можемо втілити це в реальність наступного сезону, ми повинні прагнути до цього.

Ми продовжимо з тим самим переможним менталітетом і настроєм.

Я знав, що ухвалив правильне рішення, приїхавши працювати сюди. Усі були чудові до нас з першого дня.

Від першої зустрічі з Деку, пізніше — із президентом, тут, у місті, перших тижнів і місяців. У Барселоні все чудово. Усі радісно прийняли нас до клубу, і в місті. Я дуже радий цьому і дуже ціную це. Цей досвід відрізняється від усього, де я працював раніше", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє проти баскського Алавеса.