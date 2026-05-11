Каталонський клуб розглядає Юліана Рюерсона як потенційне підсилення правого флангу оборони.

Захисник Боруссії Дортмунд Юліан Рюерсон може продовжити кар’єру в Іспанії. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, Барселона готова запропонувати за норвезького футболіста близько 35 мільйонів євро.

Головний тренер каталонців Гансі Флік вважає, що Рюерсон здатний посилити правий фланг команди та допомогти Ламіну Ямалу ще ефективніше діяти в атаці.

Раніше повідомлялось, що інтерес до Рюерсона проявляють Манчестер Юнайтед і Ньюкасл Юнайтед. Обидва клуби вже відправляли скаутів для перегляду його виступів.