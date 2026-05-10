Іспанія

Вінгер Атлетіка отримав ушкодження в матчі проти Валенсії.

Недільний домашній поєдинок на Сан-Мамес, у якому Атлетік мінімально поступився Валенсії з рахунком 0:1, приніс баскам не лише втрату очок, а й серйозний кадровий удар. Нападник господарів та збірної Іспанії Ніко Вільямс був змушений достроково покинути поле ще до перерви, що викликало неабияке занепокоєння напередодні старту Чемпіонату світу.

За попередніми даними, 23-річний вінгер отримав травму підколінного сухожилля. На 37-й хвилині зустрічі він не зміг продовжити гру, і замість нього на поле вийшов його старший брат Іньякі Вільямс. Ситуацію погіршує той факт, що на початку цього року Ніко вже перебував поза грою кілька тижнів через інше ушкодження.

Для головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте ця новина може стати справжнім головним болем. Ніко Вільямс є ключовим гравцем основи Ла Рохи, формуючи грізний атакувальний дует із талантом Барселони Ламіном Ямалем, який, наразі також відновлюється після травми.

Вже цього понеділка наставник іспанців має оголосити попередній розширений список із 55 гравців, які готуватимуться до світової першості.

Нагадаємо, що на розширеному Чемпіонаті світу-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика, збірна Іспанії потрапила до групи H. Суперниками іспанців на груповому етапі стануть національні команди Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.