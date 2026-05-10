Команда Ганса-Дітера Фліка довела свою перевагу над мадридським Реалом безпосередньо в El Clasico.
Барселона — Реал Мадрид, Getty Images
10 травня 2026, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Реал Мадрид 2:0
Голи: Рашфорд, 9, Торрес, 18
Барселона: Ж. Гарсія — Е. Гарсія, Кубарсі, Мартін, Канселу — Гаві (Берналь, 77), Педрі — Рашфорд (Рафінья, 64), Ольмо (де Йонг, 64), Фермін (Бальде, 87) — Торрес (Левандовські, 77).
Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Б. Діас (Мастантуоно, 79), Камавінга (Пітарч, 70), Чуамені, Беллінгем — Г. Гарсія (С. Перес, 79), Вінісіус.
Попередження: Ольмо, Рафінья — Камавінга, Асенсіо, Александер-Арнольд