Барселона — Реал Мадрид 2:0
Голи: Рашфорд, 9, Торрес, 18

Барселона: Ж. Гарсія — Е. Гарсія, Кубарсі, Мартін, Канселу — Гаві (Берналь, 77), Педрі — Рашфорд (Рафінья, 64), Ольмо (де Йонг, 64), Фермін (Бальде, 87) — Торрес (Левандовські, 77).

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Б. Діас (Мастантуоно, 79), Камавінга (Пітарч, 70), Чуамені, Беллінгем — Г. Гарсія (С. Перес, 79), Вінісіус.

Попередження: Ольмо, Рафінья  — Камавінга, Асенсіо, Александер-Арнольд