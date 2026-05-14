Іспанія

У мадридському Реалі планують звернутися до європейської футбольної організації, однак спортивних санкцій щодо каталонського клубу не буде.

УЄФА не має можливості застосувати спортивні санкції до Барселони у справі Хосе Марії Енрікеса Негрейри, попри намір мадридського Реала передати матеріали до європейської футбольної організації. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Раніше президент "вершкових" Флорентіно Перес під час емоційної пресконференції заявив, що клуб готує досьє для УЄФА та звинуватив Барселону й іспанський суддівський корпус у серйозних порушеннях.

За інформацією джерела, УЄФА не може відкрити спортивне дисциплінарне провадження через закінчення терміну давності. Ідеться про можливі порушення, пов’язані з виплатами колишньому віцепрезиденту технічного комітету арбітрів Хосе Марії Енрікесу Негрейрі та його синові Хав’єру Енрікесу Ромеро.

Слідство стосується платежів на суму близько 7,3 мільйона євро, які Барселона здійснювала у період із 2001 по 2018 рік за консультаційні звіти щодо суддівства.

Зазначається, що регламент іспанського футболу передбачає трирічний термін давності для особливо серйозних спортивних порушень. Через це потенційні дисциплінарні справи втратили юридичну силу ще до того, як інформація стала публічною у 2023 році.

Також повідомляється, що юридичний відділ Барселони та профспілка іспанських арбітрів аналізують останні заяви Переса після його критики на адресу каталонського клубу та суддівської системи Іспанії.