Іспанія

Підопічні Гарсії відігрались з 0:2 у гостях.

Севілья здійснила неймовірний камбек проти Вільярреала та, замість боротьби за виживання, змагатиметься за єврокубки.(3:2)

Жовта субмарина на початку гри забила два мʼячі: Морено на 13-й хвилині увійшов у штрафний майданчик та неймовірно відправив мʼяч у сітку. Згодом Мікаутадзе в падінні замкнув у порожні ворота простріл від Молейро.

Тим самим, як на той час здавалося, знявши питання про переможця зустрічі. Але не встиг Рамос офіційно викупити клуб, як рохібланкос продемонстрували його бійцівські якості. Ще до завершення першої 45-хвилинки рахунок став рівним.

Осо— на фланзі накрутив захисника, увірвався у штрафний майданчик та пробив поміж рук голкіпера. У доданий час захисник Салас підключився до атаки та, не гірше за форварда, замкнув простріл ударом у девʼятку.

Другий тайм пройшов на зустрічних курсах, але перемога була потрібніша гостям. Щойно легендарний Санчес вийшов на газон, як його партнери відзначились: зірковий чилієць розпочав атаку, відібравши мʼяч на чужій половині поля, а Адамс завершив її потужним ударом у ближній кут.

У підсумку Севілья святкує перемогу, майже гарантує собі збереження прописки та вривається у гонитву за єврокубки. Наразі андалусійці посідають 10-те місце, маючи у своєму активі 43 пункти, а до Хетафе, який йде 7-м, залишається лише два бали. Вільярреал, у свою чергу, залишається на третій сходинці з 69 очками, даючи шанс команді Сімеоне вирвати бронзу в заключних турах.

Вільярреал - Севілья 2:3

Голи: Морено, 13, Мікаутадзе, 20 — Осо, 36, Салас, 45+2, Адамс, 72

Вільярреал: Тенас — Фрімен, Наварро, Вейга, Педраса — Пепе (Б'юкенен, 60), Парехо (Комесанья, 70), Гує (Парті, 60), Молейро — Морено, Мікаутадзе (Перес, 70)

Севілья: Влаходімос — Кармона, Аспілікуета, Салас, Суасо — Варгас (Санчес, 68), Агуме, Соу (Кастрін, 86), Осо — Адамс (Гудель, 86), Мопе (Санчес, 72)

Попередження: Перес, Вейга — Кармона