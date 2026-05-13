Іспанія

37-річний польський нападник залишить каталонський клуб цього літа в статусі вільного агента.

Зірковий форвард Барселони Роберт Левандовські готується до зміни клубної прописки. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 37-річний поляк остаточно відмовився від подальших переговорів з керівництвом блаугранас щодо підписання нової угоди.

Чинний контракт нападника розрахований до 30 червня. Відомо, що сторони так і не змогли знайти компроміс щодо умов співпраці, через що футболіст прийняв тверде рішення припинити діалог. Таким чином, Левандовські покине Каталонію на правах вільного агента.

Щодо майбутнього ветерана, то на нестачу пропозицій він не скаржиться. Зацікавленість у послугах топ-форварда вже проявляють клуби з Італії, американської МЛС та Саудівської Аравії. Проте європейським командам буде вкрай важко витримати конкуренцію у боротьбі за гравця через його високі фінансові запити.

Зазначимо, що у поточному сезоні Роберт залишався важливою фігурою в атаці команди: він взяв участь у 43 матчах за першу команду Барселони, в яких відзначився 18 забитими м'ячами. Допоміг команді виграти Суперкубок Іспанії, а на минулих вихідних достроково оформити чемпіонство.