Іспанія

Український воротар не тренувався разом із командою напередодні поєдинку Ла Ліги.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може не зіграти у матчі 36-го туру Ла Ліги проти Реала Ов'єдо. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, український воротар пропустив сьогоднішнє тренування команди через вірусну інфекцію, тому його участь у завтрашньому матчі залишається під питанням.

Водночас нападник Кіліан Мбаппе вже працював у загальній групі. Головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа зазначив, що француз має хороші шанси потрапити до заявки на матч після відновлення від травми стегна, через яку він пропустив дві останні зустрічі.

Також Marca повідомляє, що захисник Дін Гюйсен провів лише частину тренувального заняття, тоді як Дані Карвахаль уже повернувся до складу після ушкодження пальця ноги.

Матч між Реалом Мадрид та Реалом Ов'єдо відбудеться 14 травня на Бернабеу. Початок зустрічі — о 22:30 за київським часом.