18-річний вінгер підтримав Палестину під час святкування титулу Ла Ліги.

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на дії Ламіна Ямаля під час святкування перемоги команди в чемпіонаті Іспанії.

У понеділок, під час традиційного параду на відкритому автобусі вулицями міста, 18-річний зірковий вінгер розгорнув палестинський прапор. Пізніше футболіст, який сповідує іслам, також поділився відповідними світлинами на своїй сторінці в Instagram.

Під час вівторкової пресконференції журналісти запитали Фліка про ставлення до рішення Ямаля (батько якого є марокканцем) публічно продемонструвати цей стяг.

"Мені це не подобається. Я розмовляв з ним. Я сказав, що якщо він цього хоче, то це його рішення. Він достатньо дорослий. Йому 18 років", — зізнався Флік.

Водночас наставник підкреслив, що головним пріоритетом було саме святкування другого поспіль чемпіонського титулу разом із вболівальниками. За оцінками місцевої влади, розділити тріумф команди на вулиці Барселони вийшло близько 750 000 людей.

"Ми граємо у футбол, і ви можете бачити, чого люди від нас очікують. Ми граємо у футбол, щоб зробити людей щасливими. Для мене це перше, що ми повинні зробити", — резюмував тренер.

Вчинок молодої зірки відбувся на тлі міжнародного резонансу щодо гуманітарних наслідків війни в Газі. Хвиля протестів активно шириться сферами культури та спорту, охопивши футбол, баскетбол і велоспорт. Зокрема, Іспанія стала однією з п'яти країн, які вирішили бойкотувати цьогорічний пісенний конкурс Євробачення через участь у ньому представника Ізраїлю.

Хоча вінгер був змушений пропустити недільний переможний матч проти мадридського Реала через травму, експерти впевнені, що він стане однією з найяскравіших фігур на майбутньому чемпіонаті світу, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

Збірна Іспанії розпочне свій шлях на світовій першості 15 червня поєдинком проти збірної Кабо-Верде. Надалі в рамках змагань у Групі H іспанці мірятимуться силами з національними командами Саудівської Аравії та Уругваю.