Команда Кіке Санчеса Флореса завдала каталонцям першої поразки за 12 матчів у чемпіонаті.

У рамках 36-го туру Ла Ліги Алавес на своєму полі мінімально переграв Барселону — 1:0. Єдиний гол у зустрічі на Естадіо де Мендісорроса наприкінці першого тайму забив Ібрагім Діабате.

Каталонці, які достроково оформили чемпіонський титул кількома днями раніше проти Реала, вийшли на матч суттєво оновленим складом. Ганс-Дітер Флік залишив у запасі низку лідерів, а шанс отримали Руні Бардгджі, Марк Касадо, Ектор Кортес та Роберт Левандовські, який вивів команду з капітанською пов’язкою.

Попри статус фаворита, Барселона так і не змогла знайти свою гру в атаці. Гості володіли м’ячем, але за весь матч не завдали жодного удару у площину воріт Антоніо Сівери. Найкращі моменти у першому таймі мали Маркус Рашфорд та Бардгджі, однак їхнім ударам бракувало точності.

Алавес відповідав небезпечними контратаками та активною грою флангами. На 45+1-й хвилині господарі дотиснули суперника після кутового: Антоніо Бланко продовжив атаку скидкою головою, а Ібрагім Діабате виграв боротьбу у Марка Берналя та з близької відстані розстріляв ворота Войцеха Щенсни.

Після перерви Барселона додала в активності, а Флік випустив Педрі, Феррана Торреса та Жуана Канселу. Втім, навіть свіжі сили не допомогли каталонцям створити реальну загрозу воротам суперника. Натомість Алавес міг забивати вдруге — Діабате пробивав головою після навісу, а Карлос Вісенте Перес влучив у стійку, щоправда, вже після офсайду.

Завдяки цій перемозі Алавес перервав шестиматчеву серію поразок від Барселони та піднявся подалі від зони вильоту, суттєво покращивши свої шанси на збереження місця в елітному дивізіоні. Барселона ж уперше за 12 турів втратила очки у чемпіонаті.

Алавес — Барселона 1:0

Гол: Діабате, 45+1

Алавес: Сівера — Перес, Теналья, Коскі, Парада — Суарес (Ібаньєс, 64), Бланко, Гуріді, Реббаш — Діабате (Маньяс, 64), Мартінес

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі (Еспарт, 62), Кортес, Бальде (Канселу, 79) — Берналь (Маркес, 87), Касадо (Педрі, 62) — Бардгджі (Торрес, 62), Ольмо, Рашфорд — Левандовські

Попередження: Реббаш — Рашфорд, Канселу