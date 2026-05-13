Іспанія

Результати двох матчів 36-го туру чемпіонату Іспанії за 12 травня.

Атлетіко здобув непросту перемогу над Осасуною в 36 турі Ла Ліги — 2:1. Команда Дієго Сімеоне більшу частину другого тайму контролювала гру, а після вилучення Льоренте на 79 хвилині змушена була втримувати перевагу в меншості.

Мадридці відкрили рахунок уже на старті зустрічі — Лукман реалізував пенальті, а після перерви Серлот подвоїв перевагу гостей. Осасуна відповіла лише голом Бархи в компенсований час, однак уникнути поразки не змогла.

Осасуна — Атлетіко Мадрид 1:2

Голи: Барха, 90+1 - Лукман, 15 (пен), Серлот, 71

Осасуна: Фернандес — Розьє, Бойомо, Катена, Галан (Бретонес, 60) — Монкайола, Торро (Осамбела, 72) — Гарсія (Гарсія, 60), Гомес (Орос, 72), Моро (Барха, 37) — Будімір

Атлетіко Мадрид: Муссо — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Варгас, Мендоса (Ле Норман, 18), Ресурресьйон, Альмада (Серлот, 46) — Грізманн, Лукман (Ленгле, 82)

Попередження: Галан, Гарсія, Будімір, Барха, Катена, Катена, Бойомо — Льоренте, Ресурресьйон, Пубіль, Норман

Вилучення: Льоренте, 79

В іншому матчі вечора Бетіс удома переграв Ельче з рахунком 2:1 та вперше за 21 рік гарантував собі участь у Лізі чемпіонів.

Команда Мануеля Пеллегріні скористалась чисельною перевагою після вилучення Петро на початку другого тайму та дотиснула суперника завдяки голу Форнальса.

Таким чином, Бетіс гарантував собі місце у топ-5 Ла Ліги та вдруге в своїй історії виступить у найпрестижнішому єврокубку — вперше з сезону-2005/06.

Реал Бетіс — Ельче 2:1

Голи: Кучо, 9, Форнальс, 68 - Форт, 41

Реал Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Льоренте, Гомес, Фірпо (Натан, 66) — Форнальс (Альтіміра, 83), Амрабат — Антоні, Ло Чельсо (Іско, 63), Еззалзулі (Рікельме, 83) — Кучо

Ельче: Дітуро — Сангаре (Педроса, 81), Аффенгрубер, Петро — Форт (Дональд, 64), Фебас, Агуадо, Вільяр, Валера — Діангана (Чуст, 57), Сілва (Моренте, 64)

Попередження: Льоренте, Натан, Кучо — Фебас, Вільяр

Вилучення: Петро, 49