Український воротар пропустить другу гру поспіль через проблеми зі здоров’ям.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не увійшов до заявки мадридського клубу на матч 37-го туру Ла Ліги проти Севільї. Про це повідомляє пресслужба Реала.

Для українця це вже друга поспіль пропущена гра чемпіонату Іспанії. Раніше Лунін не зіграв у матчі проти Ов’єдо через вірусну інфекцію.

Воротар також пропустив кілька тренувань напередодні зустрічі із Севільєю через проблеми зі здоров’ям, тому тренерський штаб вирішив не включати його до заявки.

Матч між Севільєю та Реалом відбудеться 17 травня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.