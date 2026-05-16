Іспанія

Мадридський клуб за крок до повернення португальського фахівця.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа відкрито заявив, що цілком підтримає рішення керівництва клубу, якщо наступного сезону його замінить Жозе Моурінью.

Наразі 63-річний португальський фахівець веде останні переговори щодо свого гучного повернення на Сантьяго Бернабеу — рівно через 13 років після завершення свого першого етапу роботи з Лос Бланкос.

Повідомляється, що президент вершкових Флорентіно Перес особисто зацікавлений у цьому призначенні. Попри те, що лише у вересні минулого року Моурінью підписав дворічний контракт із лісабонською Бенфікою.

Напередодні недільного матчу проти Севільї Арбелоа дуже тепло відгукнувся про свого потенційного наступника:

"Для мене, як колишнього гравця мадридців і як мадридиста, Жозе Моурінью — номер один. Він один з наших. Якщо він повернеться наступного року, я буду дуже радий бачити його вдома".

Альваро Арбелоа взяв на себе керівництво командою у січні після відходу Хабі Алонсо, проте стабілізувати ситуацію не вдалося — Реал другий сезон поспіль завершує без жодного великого трофею. Останньою краплею стала поразка у минулотижневому Ель-Класіко, яка дозволила Барселоні достроково гарантувати собі чемпіонський титул.

Командні невдачі супроводжуються безпрецедентним тиском на зіркового нападника Кіліана Мбаппе. Чемпіон світу зіткнувся з нищівною критикою щодо своєї відданості клубу, а онлайн-петиція із закликом Мбаппе, піди! вже зібрала десятки мільйонів підписів.

Француз пропустив два попередні матчі, включаючи Ель-Класіко, через травму стегна. А коли вийшов на поле у грі проти Реал Ов'єдо (перемога 2:0), був освистаний власними вболівальниками. До того ж, гравець висловив претензії Арбелоа через те, що не потрапив до стартового складу на цей матч. Проте сам тренер вирішив применшити значення інциденту та підтримав форварда:

"Я щойно зустрівся з ним і сказав йому зберігати спокій. Я розумію, що такі речі потрапляють у заголовки газет, але це щось набагато нормальніше, ніж ви думаєте. Я колись був гравцем, я знаю, що вони можуть відчувати в таких ситуаціях – грати щодня, потім грати менше або взагалі не грати", — наголосив Арбелоа у суботу.

Іспанський фахівець запевнив, що конфлікту між ними немає:

"Я повністю розумію, що Кіліан був незадоволений тим, що не зіграв у четвер, і мені це подобається. Я б не зрозумів цього, якби він не хотів грати. Мої стосунки з ним залишаються незмінними", — резюмував фахівець.