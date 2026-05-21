Нападник Яго Аспас підписав нову угоду з клубом із Віго, яка розрахована до 2030 року.

Форвард Сельти Яго Аспас уклав новий контракт. Про це інформує клубна пресслужба.

38-річний нападаючий поставив підпис під угодою, що розрахована до 2030 року. Згідно з умовами договору, наступний сезон Аспас проведе у команді як футболіст, після чого отримає посаду в структурі галісійського клубу.

Легенда Сельти відіграв за команду 571 зустріч, записавши на свій рахунок 222 забиті м'ячі та 90 результативних передач.

Перед заключним туром Ла Ліги клуб із Віго з 51 очком посідає шосте місце в турнірній таблиці. 23 травня Сельта на власному полі прийматиме Севілью.