Досвідчений півзахисник Даніель Парехо залишає Вільярреал. Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

37-річний хавбек провів у складі "жовтої субмарини" шість сезонів. Загалом Парехо взяв участь у 269 поєдинках іспанського колективу та відзначився 16 забитими м'ячами. Разом із Вільярреалом Даніель ставав тріумфатором Ліги Європи, а також виходив до півфіналу Ліги чемпіонів.

У нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії Вільярреал розташовується на четвертій позиції в турнірній таблиці. Перед заключним туром на рахунку команди 69 набраних балів.

"Жовта субмарина" поступається мадридському Атлетіко, який іде третім, лише за додатковими показниками.

Раніше Вільярреал оголосив про відхід Педраси.