Каталонський гранд планує пролонгувати співпрацю з іспанським нападником на тлі кадрових змін у лінії атаки.

Керівництво Барселони визначилося з планами щодо нападника Феррана Торреса. За інформацією Sport.es, "синьо-гранатові" збираються запропонувати форварду новий контракт. Сам гравець також готовий продовжити виступи за каталонську команду.

Каталонці вирішили зберегти Торреса у складі через майбутній відхід поляка Роберта Левандовські.

26-річний іспанець захищає кольори клубу з січня 2022 року. Термін чинної угоди між сторонами закінчується наприкінці червня 2027 року, а ринкова вартість футболіста оцінюється у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фермін переніс операцію й пропустить чемпіонат світу-2026.