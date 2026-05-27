СЕРЕДА, 27 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команда Олівера Гласнера підходить до вирішального матчу в статусі фаворита. Крістал Пелес провів яскраву кампанію в Лізі конференцій, ставши найрезультативнішою командою турніру — 25 забитих м’ячів, 14 із яких припали на плейоф. Англійці пройшли наш Шахтар, Фіорентину, АЕК Ларнака та Зрінськи, а головною ударною силою став Ісмаїла Сарр — найкращий бомбардир турніру з дев’ятьма голами. Сенегалець забивав у кожному з останніх п’яти матчів плейоф, а його блискавичний м’яч Шахтарю на 21-й секунді став рекордно швидким голом в історії Ліги конференцій.

Втім, для Гласнера цей фінал матиме особливе значення ще й через те, що стане його останнім матчем на чолі Крістал Пелес. Австрієць уже оголосив про відхід після завершення контракту, тож має шанс залишити клуб із першим європейським трофеєм в історії. Попри невдале завершення сезону в АПЛ та серію без перемог у чемпіонаті, "орли" явно берегли сили саме на фінал. Окрему увагу привертає форма Жан-Філіпа Матета, який разом із Сарром формує одну з найнебезпечніших атак турніру.

Райо Вальєкано їде до Лейпцига у ролі команди, якій уже вдалося перевершити всі очікування. Колектив Іньїго Переса завершив сезон Ла Ліги на восьмій сходинці та лише одного очка не вистачило для виходу до єврокубків через чемпіонат. Тепер у мадридців є лише один шлях повернутися до Європи наступного сезону — виграти фінал Ліги конференцій. І варто визнати: нинішній Райо цілком здатен створити сенсацію.

Іспанці підходять до фіналу на серії з дев’яти матчів без поразок у всіх турнірах, здобувши шість перемог за цей період. У півфіналі Райо двічі мінімально обіграв Страсбур, а впродовж усього турніру команда Переса демонструвала характер і дисципліну. Особливо небезпечними виглядають Алемао, Альваро Гарсія та Ісі Паласон — кожен із них регулярно вирішував долю ключових матчів. Райо не має такого кадрового ресурсу, як суперник, але компенсує це агресивним футболом, інтенсивністю та вірою у власні сили.

Очікується відкритий та емоційний фінал із високими швидкостями та великою кількістю моментів. Крістал Пелес має більше індивідуальної якості та потужнішу атаку, однак Райо Вальєкано вже неодноразово доводив, що здатен нав’язати боротьбу будь-кому. Для обох клубів це матч, який може назавжди увійти в історію, а тому в Лейпцигу навряд чи хтось гратиме обережно.