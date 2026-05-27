Досвідчений гравець ще рік виступатиме в клубі.

Чинний контракт вірменського центрального півзахисника Генріха Мхітаряна з міланським Інтером добігає свого завершення наприкінці червня, тож другу половину футбольного року сторони присвятили обговоренню майбутнього футболіста.

"Змії" запропонували досвідченому 37-річному виконавцю річну угоду на 2 млн євро + бонуси.

Утім, Мхітарян також розмірковував і над завершенням професійної кар’єри, тож тривалий час пропозиція Інтера залишалась без відповіді.

Однак зрештою, як повідомляють місцеві ЗМІ, сторони досягли угоди й найближчим часом варто очікувати на офіційне повідомлення про підписання нового контракту.

За сезон у Мхітаряна 39 матчів (2070 хвилин), чотири голи та три гольові передачі.