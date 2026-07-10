Іспанія

Каталонський клуб узгодив трансфер нападника дортмундської Боруссії та готується підписати з німецьким талантом довгостроковий контракт.

Нападник дортмундської «Боруссії» Карім Адеємі найближчим часом офіційно змінить клубну прописку та стане гравцем іспанської «Барселони». Про це повідомив авторитетний футбольний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі X.

За інформацією джерела, клуби вже досягли повної згоди щодо фінансових умов переходу. Сума гарантованого базового платежу складе 22 мільйони євро, а ще 7 мільйонів передбачені у вигляді додаткових бонусів, які залежатимуть від кількості зіграних футболістом матчів та завойованих командою трофеїв. Очікується, що сам Адеємі підпише з каталонським грандом довгострокову угоду терміном на п'ять років.

У минулій ігровій кампанії німецький нападник був важливою ланкою команди з Дортмунда. Загалом Адеємі взяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 10 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач.