Каталонський клуб узгодив трансфер нападника дортмундської Боруссії та готується підписати з німецьким талантом довгостроковий контракт.
Карім Адеємі Getty Images
10 липня 2026, 19:45
Нападник дортмундської «Боруссії» Карім Адеємі найближчим часом офіційно змінить клубну прописку та стане гравцем іспанської «Барселони». Про це повідомив авторитетний футбольний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі X.
За інформацією джерела, клуби вже досягли повної згоди щодо фінансових умов переходу. Сума гарантованого базового платежу складе 22 мільйони євро, а ще 7 мільйонів передбачені у вигляді додаткових бонусів, які залежатимуть від кількості зіграних футболістом матчів та завойованих командою трофеїв. Очікується, що сам Адеємі підпише з каталонським грандом довгострокову угоду терміном на п'ять років.
У минулій ігровій кампанії німецький нападник був важливою ланкою команди з Дортмунда. Загалом Адеємі взяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 10 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач.