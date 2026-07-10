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Центральний захисник київського Динамо проведе наступний сезон у другому за силою чеському дивізіоні, залишивши польську Лехію.

Український захисник Максим Дячук офіційно змінив клубну прописку. Футболіст, права на якого належать київському Динамо, перейшов до чеського Баніка з Острави. Співпраця оформлена у вигляді оренди строком на один сезон і включає опцію повноцінного викупу контракту гравця.

Минулу кампанію центрбек також провів у європейському чемпіонаті, виступаючи на правах оренди за гданську Лехію. У складі польського колективу Дячук мав стабільну ігрову практику, зігравши 28 матчів, у яких він відзначився одним забитим м'ячем та віддав дві результативні передачі.

Попри зусилля українця та регулярну гру в старті, сезон для Лехії виявився вкрай невдалим: команда посіла 16-те місце в турнірній таблиці польської Екстракляси та вилетіла до нижчого дивізіону.

Цікаво, що схожа турнірна доля спіткала й новий клуб Максима. За підсумками минулого розіграшу чеської Шанс-ліги Банік також фінішував на 16-й сходинці, через що опустився до другої за силою ліги чемпіонату Чехії.