Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Під час напруженого матчу 1/8 фіналу між збірними Англії та Мексики стався кумедний епізод.

Вінгер збірної Англії Ентоні Гордон, який цього літа став гравцем каталонської Барселони, прокоментував вірусне відео зі своєю участю. Інцидент відбувся у першому таймі драматичного поєдинку на стадіоні Ацтека під час перерви на гідратацію.

Головний тренер збірної Мексики, 67-річний Хав'єр Агірре, спочатку обмінявся репліками з півзахисником Джудом Беллінгемом, а потім підійшов до Гордона біля бокової лінії і відверто вилаяв його, після чого обидва щиро розсміялися.

Сам Гордон сприйняв цей момент виключно з гумором. В інтерв'ю він пояснив ситуацію:

"Я це пам'ятаю. З огляду на всю цю спеку та напругу навколо гри, це було трохи весело. Я просто прогнав їхнього фулбека вздовж лінії, тож це було щось на зразок компліменту з його боку. У будь-якому разі, я так це сприйняв. Він здався мені хорошою людиною, він розмовляв зі мною та Джудом протягом усієї гри. У грі було багато напруги, і нам з Джудом це дуже сподобалося", — заявив Ентоні.

Цей епізод став лише одним із кількох вірусних моментів того вечора. Уболівальники також активно обговорювали післяматчеве інтерв'ю капітана Гаррі Кейна, який повністю зірвав голос, та хитрощі Джона Стоунза, який майстерно вдавав травму задля затягування ігрового часу.

Сам поєдинок видався надзвичайно насиченим на події. Збірна Англії здобула перемогу з рахунком 3:2, проте гра тримала в напрузі до останніх хвилин Ця перемога вивела збірну Англії до чвертьфіналу, де в суботу вона зустрінеться з національною командою Норвегії.

Тим часом для Хав'єра Агірре цей матч став останнім на чолі мексиканської збірної — після турніру він залишив посаду, а його місце посів колишній капітан команди Рафаель Маркес.