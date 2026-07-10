Іспанія

Каталонський клуб розраховує домовитися з Атлетіко після завершення чемпіонату світу.

Барселона має намір активізувати переговори щодо трансферу нападника Атлетіко Хуліана Альвареса після завершення чемпіонату світу-2026.

Як повідомляє Diario Sport, каталонці готують нову пропозицію в розмірі 130 мільйонів євро.

За інформацією джерела, саме ця сума стане фінальною пропозицією Барселони. Керівництво клубу не планує збільшувати її до 150 мільйонів євро — саме стільки минулого місяця пропонував Реал, однак Атлетіко оперативно відхилив цю пропозицію.

Барселона свідомо відклала переговори до завершення мундіалю, щоб дати мадридському клубу більше часу на пошук потенційної заміни аргентинському форварду. Крім того, у каталонському клубі розраховують, що після турніру перемовини просуватимуться значно швидше.

Важливим фактором для Барселони є й бажання самого Альвареса змінити клуб уже цього літа та перебратися на Камп Ноу. Попри не надто переконливий виступ нападника у складі збірної Аргентини на чемпіонаті світу, в клубі вважають його ідеальним кандидатом на роль нового лідера атаки після відходу Роберта Левандовські.