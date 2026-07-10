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Неправдива заява, ймовірно, була згенерована за допомогою штучного інтелекту.

Чутки про завершення міжнародної кар'єри зіркового сенегальця Садіо Мане не відповідають дійсності.

Як повідомляє L'Equipe, інформація, яка активно поширилася після вильоту збірної Сенегалу з чемпіонату світу-2026 цим же ЗМІ, базувалася на фальшивому зверненні футболіста.

Спочатку про нібито рішення 33-річного нападника повідомило сенегальське видання Le Quotidien, яке послалося на оприлюднену заяву Мане. Згодом цю інформацію передрукували й інші медіа, зокрема L'Equipe. Французьке видання, на яке посилалися і в Football.ua, визнало помилку.

Згодом журналіст Маланг Сане з видання Sport News Africa, посилаючись на оточення футболіста, спростував інформацію про завершення кар'єри у збірній. За його даними, поширений документ був підробкою та, ймовірно, створений за допомогою технологій штучного інтелекту.

Сам Садіо Мане після завершення виступів Сенегалу на чемпіонаті світу не робив жодних заяв щодо свого майбутнього в національній команді. Востаннє він коментував це питання ще під час Кубка африканських націй, коли зазначав, що той турнір стане для нього останнім КАН, але про завершення виступів за збірну не оголошував.