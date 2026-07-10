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Новий наставник збірної Португалії висловився про роль легендарного нападника в національній команді.

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш прокоментував роль Кріштіану Роналду в національній команді, а також висловився щодо майбутнього 41-річного форварда.

Португальський фахівець наголосив, що не бачить жодних проблем у співпраці з легендарним нападником та переконаний, що той завершить кар'єру в Саудівській Аравії.

"Кріштіану ніколи не буде проблемою ні для збірної Португалії, ні для мене. Кріштіану — символ португальського футболу. Він хоче продовжувати виступати за Ан-Наср і завершить свою кар'єру саме в Ан-Насрі. З Кріштіану дуже легко працювати", — цитує слова Жорже Жезуша інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше в медіа неодноразово з'являлися припущення щодо майбутнього Роналду та його ролі у збірній Португалії. Водночас Жезуш своїми словами дав зрозуміти, що повністю довіряє досвідченому форварду та не сумнівається в його важливості для національної команди.