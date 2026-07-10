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Колишній захисник збірної України та Барселони розпочав самостійну тренерську кар'єру в елітному дивізіоні Кіпру.

39-річний український фахівець Дмитро Чигринський офіційно став головним тренером кіпрського клубу Красава. Контракт із новим наставником розрахований на один сезон. Для ексфутболіста це перший повноцінний досвід самостійної роботи на чолі професійної команди.

Легендарний захисник, відомий своїми виступами за донецький Шахтар, каталонську Барселону та національну збірну України, повісив бутси на цвях зовсім нещодавно — на початку 2025 року. Одразу після цього він розпочав тренерську діяльність, працюючи асистентом головного тренера у грецькому Арісі. Тепер Чигринський отримав шанс проявити себе в ролі головного керманича.

Для Чигринського адаптація на новому місці має пройти досить комфортно, адже в команді вже є українське представництво. Під його керівництвом гратимуть двоє співвітчизників — вихованці академії київського Динамо: голкіпер Юрій Авраменко та півзахисник Дмитро Мельниченко.

Красава був заснований у 2021 році російським блогером та ексфутболістом Євгеном Савіним і свій шлях розпочинав у третьому за силою дивізіоні Росії. Проте після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент клубу Євген Савін публічно засудив військову агресію.

Через свою антивоєнну позицію він був змушений повністю згорнути проєкт у країні-агресорці та перевезти клуб на Кіпр, де команда розпочала виступи з нижчих місцевих ліг. За підсумками сезону 2024/25 жовто-чорні здобули омріяну путівку до вищої ліги.

Дебютний період на найвищому рівні виявився для клубу цілком успішним: у минулій кампанії команда зуміла зберегти прописку в еліті, посівши 10-те місце в турнірній таблиці та маючи у своєму активі 40 набраних очок.