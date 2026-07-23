Нідерландець запевнив, що залишається повністю відданим клубу та збірній після пошкодження коліна.
Френкі де Йонг, Getty Images
23 липня 2026, 21:21
Френкі де Йонг звернувся до вболівальників із заявою після того, як Барселона офіційно підтвердила серйозність його травми. Нідерландський півзахисник також прокоментував чутки про проблеми у стосунках із головним тренером каталонців Ганс-Дітером Фліком.
29-річний футболіст зазначив, що був змушений відреагувати на численні повідомлення навколо його ситуації, адже вони не відповідають дійсності.
"Дорогі вболівальники. Зазвичай я не звертаю особливої уваги на те, що пишуть про мене, команду чи клуб. Але останнім часом було багато спекуляцій щодо моєї травми та моєї ситуації у Барселоні.
Мені складно бачити, як люди ставлять під сумнів мої стосунки з клубом та мою відданість через неправдиві повідомлення. Футбол — це все для мене, і я завжди віддавав усе, що маю, Барселоні та своїй країні. Саме тому я хочу розповісти, що сталося.
Під час чемпіонату світу я отримав травму коліна. Після перших обстежень лікарі повідомили мені, що це невелике пошкодження і воно не погіршиться, якщо я продовжу грати. Єдиною проблемою був біль, з яким потрібно було виходити на поле, але протягом своєї кар’єри я робив це щоразу, коли міг допомогти команді — як у клубі, так і у збірній.
Під час відпустки я повернувся до Барселони для додаткових обстежень. Вони показали, що травма була серйознішою, ніж визначили спочатку. На щастя, наразі немає необхідності в операції, і тепер я повністю зосереджений на відновленні та поверненні на поле якомога швидше.
Щодня я працюю над тим, щоб перебувати у найкращій можливій формі. Я дуже серйозно ставлюся до своєї професії, свого тіла та відповідальності перед командою. Але іноді трапляються речі, які ти не можеш контролювати, і ця травма є саме такою.
Грати за Барселону та збірну Нідерландів — це те, чим я неймовірно пишаюся, і моя відданість обом командам ніколи не зміниться. Я й надалі віддаватиму все за цю емблему, за своїх партнерів і за наших уболівальників.
Попереду ще багато моментів, які ми можемо створити разом, і багато цілей, яких хочемо досягти. Дякую за всю вашу підтримку. Не можу дочекатися повернення", — написав Френкі де Йонг в Instagram.
Барселона раніше повідомила, що у півзахисника діагностували розрив медіальної колатеральної зв’язки правого коліна. Лікування проходитиме без хірургічного втручання, а точні терміни відновлення стануть відомі після оцінки прогресу футболіста.