Іспанія

Нідерландець запевнив, що залишається повністю відданим клубу та збірній після пошкодження коліна.

Френкі де Йонг звернувся до вболівальників із заявою після того, як Барселона офіційно підтвердила серйозність його травми. Нідерландський півзахисник також прокоментував чутки про проблеми у стосунках із головним тренером каталонців Ганс-Дітером Фліком.

29-річний футболіст зазначив, що був змушений відреагувати на численні повідомлення навколо його ситуації, адже вони не відповідають дійсності.

"Дорогі вболівальники. Зазвичай я не звертаю особливої уваги на те, що пишуть про мене, команду чи клуб. Але останнім часом було багато спекуляцій щодо моєї травми та моєї ситуації у Барселоні.

Мені складно бачити, як люди ставлять під сумнів мої стосунки з клубом та мою відданість через неправдиві повідомлення. Футбол — це все для мене, і я завжди віддавав усе, що маю, Барселоні та своїй країні. Саме тому я хочу розповісти, що сталося.

Під час чемпіонату світу я отримав травму коліна. Після перших обстежень лікарі повідомили мені, що це невелике пошкодження і воно не погіршиться, якщо я продовжу грати. Єдиною проблемою був біль, з яким потрібно було виходити на поле, але протягом своєї кар’єри я робив це щоразу, коли міг допомогти команді — як у клубі, так і у збірній.

Під час відпустки я повернувся до Барселони для додаткових обстежень. Вони показали, що травма була серйознішою, ніж визначили спочатку. На щастя, наразі немає необхідності в операції, і тепер я повністю зосереджений на відновленні та поверненні на поле якомога швидше.

Щодня я працюю над тим, щоб перебувати у найкращій можливій формі. Я дуже серйозно ставлюся до своєї професії, свого тіла та відповідальності перед командою. Але іноді трапляються речі, які ти не можеш контролювати, і ця травма є саме такою.

Грати за Барселону та збірну Нідерландів — це те, чим я неймовірно пишаюся, і моя відданість обом командам ніколи не зміниться. Я й надалі віддаватиму все за цю емблему, за своїх партнерів і за наших уболівальників.

Попереду ще багато моментів, які ми можемо створити разом, і багато цілей, яких хочемо досягти. Дякую за всю вашу підтримку. Не можу дочекатися повернення", — написав Френкі де Йонг в Instagram.

Барселона раніше повідомила, що у півзахисника діагностували розрив медіальної колатеральної зв’язки правого коліна. Лікування проходитиме без хірургічного втручання, а точні терміни відновлення стануть відомі після оцінки прогресу футболіста.