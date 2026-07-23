Українець вивів Андерлехт уперед у дуелі з Гаммарбю.
Данило Сікан, Getty Images
23 липня 2026, 21:43
Центральний нападник Андерлехта Данило Сікан голом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Гаммарбю в Стокгольмі.
На 6-й хвилині протистояння в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/26 гості вийшли вперед завдяки видовищному результативному удару 25-річного українця.
Зауважимо, що цей поєдинок є першим для підопічних Вітора Бруну в новій кампанії. На 79-й хвилині, за того ж рахунку (1:0), вони залишилися в меншості через вилучення Натана-Ділана Саліба.
UPD: матч завершився внічию (1:1). Переможець цієї пари зустрінеться з Динамо в наступному раунді відбору, якщо кияни виб'ють із турніру ПАОК.
Сікан приєднався до Андерлехта в січні 2026 року (контракт — до кінця червня 2030-го). У сезоні-2025/26 Данило відзначився двома голами та одним результативним ударом в 11-ти матчах усіх турнірів.