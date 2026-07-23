Ліга Європи

Українець вивів Андерлехт уперед у дуелі з Гаммарбю.

Центральний нападник Андерлехта Данило Сікан голом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Гаммарбю в Стокгольмі.

На 6-й хвилині протистояння в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/26 гості вийшли вперед завдяки видовищному результативному удару 25-річного українця.

Oh le coup franc de Danylo Sikan qui ouvre le score pour Anderlecht ! 🚀 #HAMAND #RTLsports pic.twitter.com/uUCIRE9GYX — RTL sports (@RTLsportsbe) July 23, 2026

Зауважимо, що цей поєдинок є першим для підопічних Вітора Бруну в новій кампанії. На 79-й хвилині, за того ж рахунку (1:0), вони залишилися в меншості через вилучення Натана-Ділана Саліба.

UPD: матч завершився внічию (1:1). Переможець цієї пари зустрінеться з Динамо в наступному раунді відбору, якщо кияни виб'ють із турніру ПАОК.

Сікан приєднався до Андерлехта в січні 2026 року (контракт — до кінця червня 2030-го). У сезоні-2025/26 Данило відзначився двома голами та одним результативним ударом в 11-ти матчах усіх турнірів.