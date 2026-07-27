Іспанія

Мадридський клуб готовий тимчасово відпустити аргентинського таланта без права подальшого викупу.

Реал продовжує шукати оптимальний варіант для ігрової практики Франко Мастантуоно, і найближче до оренди 18-річного вінгера наразі перебуває Бенфіка.

За інформацією Radio Marca, саме португальський клуб вважається фаворитом у боротьбі за молодого аргентинця. Керівництво мадридців розглядає лише варіант тимчасового переходу без включення опції викупу.

Інтерес до футболіста також проявляють ще кілька команд. Серед клубів, які уважно стежать за ситуацією, називають Фіорентину, а загалом претендентів на Мастантуоно вже понад п'ять.

У Реалі розраховують, що оренда допоможе одному з найталановитіших аргентинських футболістів отримати стабільну ігрову практику перед поверненням до мадридського клубу.