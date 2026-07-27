Франція

Півзахисник Монако налаштований продовжити кар'єру в Парижі, хоча англійський клуб готовий заплатити за нього більше.

Атакувальний півзахисник Монако Магн Акліуш визначився з пріоритетним варіантом продовження кар'єри під час літнього трансферного вікна.

За інформацією журналіста Санті Ауни, 24-річний француз хоче перейти саме до ПСЖ, незважаючи на серйозний інтерес із боку Ліверпуля.

Повідомляється, що англійський клуб готовий запропонувати Монако вигідніші фінансові умови, ніж чемпіон Франції, однак сам футболіст не розглядає інший варіант, окрім переїзду до Парижа.

Переговори між ПСЖ і Монако тривають, а сторони працюють над досягненням компромісу щодо суми трансферу.

У сезоні-2025/26 Акліуш провів 31 матч у Лізі 1, у яких відзначився 6 голами та 6 результативними передачами.