Іспанія

Мадридський гранд виграв боротьбу за зіркового івуарійського вінгера у ПСЖ. Футболіст підпише довгостроковий контракт до літа 2031 року.

Мадридський Реал завершує один із найгучніших трансферів цього літа.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, іспанський клуб досяг повної та остаточної домовленості з німецьким РБ Лейпциг щодо переходу вінгера Яна Діоманде. Сума трансферу за івуарійського футболіста складе понад 100 мільйонів євро. Усі формальні кроки щодо закриття угоди між клубами будуть здійснені вже наступного тижня.

Зазначається, що сам гравець твердо вирішив приєднатися саме до Королівського клубу. На тлі цього вибору французький ПСЖ, який також претендував на гравця, вийшов з переговорного процесу та припинив будь-які розмови щодо вінгера.

Очікується, що Ян прилетить до Мадрида вже цього тижня для проходження традиційного медичного огляду. Після успішного медобстеження гравець офіційно поставить підпис під контрактом, який буде розрахований до червня 2031 року.

Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків. Також на рахунку 19-річного вінгера 4 матчі та одна результативна передача на цьогорічному мундіалі.