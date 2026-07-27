Іспанія

Після невдачі в переговорах з іншим захисником мадридський клуб знову зробив італійця одним із головних трансферних пріоритетів.

Реал продовжує працювати над посиленням центру оборони та знову розглядає захисника Інтера Алессандро Бастоні як одного з ключових кандидатів на трансфер.

Як повідомляє AS, мадридці вже забезпечили підписання Ібраїми Конате на правах вільного агента, а також раніше оформили переходи Марка Кукурельї та Дензела Думфріса. Проте керівництво клубу має намір запросити ще одного центрального оборонця.

Спочатку головною альтернативою був Ніко Шлоттербек, однак після того, як домовитися з німцем не вдалося, у Реалі повернулися до варіанту з Бастоні. Інтерес до італійського футболіста існував ще на старті літнього трансферного вікна, але згодом переговори відійшли на другий план.

Тепер, за даними джерела, 27-річний захисник знову входить до числа основних цілей мадридського клубу. У Реалі вважають, що досвід і універсальність Бастоні допоможуть зміцнити оборонну лінію команди.

Чинний контракт італійця з Інтером діє до літа 2028 року. У минулому сезоні він провів 40 матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав шість результативних передач.