Іспанія

Зірковий німецький півзахисник найближчим часом визначиться зі своїм новим клубом, проте переїзд до Іспанії наразі не розглядається.

Майбутнє центрального півзахисника Леона Горецки залишається однією з головних інтриг трансферного ринку, проте вже зараз можна викреслити одного з топ-претендентів.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, гравець незабаром прийме остаточне рішення щодо свого наступного клубу, але жодних переговорів із Барселоною на даному етапі не ведеться.

Останніми днями в інформаційному просторі активно ширилися чутки про те, що керівництво каталонського клубу розглядає Горецку як екстрену заміну для Френкі де Йонга, який продовжує відновлюватися після травми.

Проте Романо чітко розставив усі крапки над "і": Зв'язки між Барселоною та представниками німецького гравця не підтверджені. Нагадаємо, взимку Баварія повідомила, що Горецка вирішив не продовжувати контракт з клубом.

За час своїх виступів у футболці мюнхенського гранда Горецка зарекомендував себе як один із найуніверсальніших гравців центру поля. Загалом за Баварію він провів понад 312 матчів, у яких забив 51 голі та віддав 53 результативні передачі, приносячи команді величезну користь як у руйнуванні атак суперника, так і в атакувальних діях.

Разом із Баварією Леон Горецка зібрав вражаючу колекцію нагород, вигравши всі ключові клубні турніри на внутрішній та міжнародній арені: Бундеслігу (7 разів,) Кубок Німеччини (3 рази,) Суперкубок Німеччини (4 рази), Лігу чемпіонів, Суперкубок УЕФА та Клубний чемпіонат світу (по одному разу).

Раніше була інформація, Ювентус відновив інтерес до Горецки.