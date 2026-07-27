У стамбульських клубів свої трансферні війни.
Джамал Мусіала, Getty Images
27 липня 2026, 08:31
Напередодні офіційні медіа турецького Галатасараю поширили повідомлення про спростування чуток у ЗМІ щодо існування домовленості поміж клубом та німецьким атакувальним півзахисником мюнхенської Баварії Джамалом Мусіалою.
"Повідомлення про те, що наш клуб досяг домовленості з Джамалом Мусіалою та Баварією Мюнхен, не відповідають дійсності. Доводимо до відома громадськості", — ідеться в заяві "левів".
Джерелом подібного інсайду став співзасновник турецького медіа " Sportcell Medya" Бурхан Джан Терзі, який заявив наступне:
"Я роблю ставку на трансфер Джамала Мусіали. Я довіряю своєму джерелу.
Хто хоче — хай спростовує. Навіть Галатасарай може спростувати це на своєму офіційному сайті. Свою новину я також перевірив і з німецького боку".
Утім, більш авторитетні журналісти накшталт Флоріана Плеттенберга також спростували цю інформацію:
"Повідомлення, що пов’язують Джамала Мусіалу з Галатасараєм, — це повна нісенітниця. Жодних переговорів. Нічого. Мусіала на 100% залишається в Баварії".
Також інші турецькі ЗМІ пов’язали появу подібної новини із спробою Галатасараю перебити інформаційний фон від новини про заперечення іншим стамбульським грандом, Фенербахче, пропозиції щодо португальського нападника італійського Мілана Рафаела Леау.