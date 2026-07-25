Вінгер каталонців вважає, що захисник Тоттенгема посилить правий фланг команди.
Ямаль та Порро, gettyimages
25 липня 2026, 20:23
Ламін Ямаль
хотів би, щоб Барселона
підписала Педро Порро
. Про це повідомляє El Nacional
.
За інформацією джерела, після успішної взаємодії у складі збірної Іспанії на чемпіонаті світу Ямаль переконаний, що правий захисник Тоттенгема
ідеально підійшов би каталонському клубу. Вважається, що Порро здатен додати більше атакувальної гостроти на правому фланзі, ніж нинішній захисник Жюль Кунде
.
Однак потенційний трансфер буде непростим, адже Тоттенгем
розраховує отримати за 26-річного іспанця
близько 75 мільйонів євро
, що може стати серйозною фінансовою перешкодою для Барселони. У минулому сезоні Порро провів 47 матчів у всіх турнірах і став гравцем із найбільшою кількістю ігор у складі Тоттенгема.