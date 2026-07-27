Іспанія

Перемовини щодо трансферу вийшли на новий етап.

Іспанський опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі напередодні повідомив свій клуб про рішення перейти до мадридського Реалу, незважаючи на те, відбудеться це наступного літа після завершення контракту, чи вже найближчим часом.

Таким чином 30-річний виконавець відповів на спробу "містян" продовжити дію чинної угоди.

Одразу ж після цього символічного жесту Манчестер Сіті отримав від "бланкос" першу пропозицію щодо трансферу найкращого гравця чемпіонату світу-2026.

Як стало відомо, вона складає близько 60 млн євро.

Однак "містяни" станом на зараз вимагають від мадридців не менше 80 млн євро, тому сторони мають шукати компроміс.

Тим часом Родрі вже узгодив контракт до 2030 року.