Іспанія

Публічний обмін люб’язностями виник на рівному місці.

Напередодні був чи не найбільш гарячий день у трансферній сазі івуарійського нападника німецького РБ Лейпциг Яна Діоманде.

19-річний виконавець відмовився від пропозицій лондонського Арсеналу та Манчестер Сіті, а згодом французький Парі Сен-Жермен вийшов із перегонів проти мадридського Реала за право його підписання.

Таким чином "вершкові" залишились єдиними, хто реально претендує на футболіста, що, утім, не означає наявності домовленості поміж клубами станом на зараз.

Повідомлення щодо цього спочатку опублікував відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо, але не менш відомий німецький журналіст Флоріан Плеттенберг закликав утриматись від поспіху в питання фіксування успішності перемовин.

"І ще одне коротке зауваження щодо саги з Яном Діоманде, бо все більше речей у цій справі стають трохи смішними.

Якби вже була повна угода між РБ Лейпциг та Реалом Мадрид, можна було б повідомити точну суму трансферу, чи не так? Факт у тому, що її досі немає", — ідеться в повідомленні німця.

Це не сподобалось Романо, який відповів наступне:

"Не хвилюйся, Діоманде йде до Реала, як Клопп до Німеччини. Запитай краще себе про вчорашні фейкові новини щодо того, що Манчестер Сіті запропонував 100 мільйонів євро за Діоманде, хоча вони вже кілька днів ніяк не реагували, коли Мадрид уже просувався далі в перемовинах.

Усі так радо говорять про інших (навіть настільки, що не можуть мене позначити в повідомленнях), але... спочатку перевіряй свої власні новини, а потім говори про мене", — заявив італійський інсайдер.

У відповідь Плеттенберг проїхався по останнім роботам італійця:

"Гаразд, вау. Звинувативши нас у "фейкових новинах" щодо "торгів Ман Сіті" (про які ми не повідомляли), ви, на жаль, перейшли межу.

Я ніколи не хотів це піднімати, але ваш репортаж про Клоппа був просто смішним і неповажним до кожного журналіста, який насправді займається належними репортажами.

Через день після того, як DFB вже назвав його ім'я у своїй офіційній заяві, ви опублікували своє "here we go". Незабаром опублікували інформацію про підписання контракту, і це майже через тиждень після того, як подія відбулась. Я щиро думав, що у вас вистачить пристойності цього не робити.

Будь-хто міг опублікувати цей "інсайд" про Клоппа, бо було очевидно, що він стане головним тренером збірної Німеччини. Ваш репортаж базувався на ймовірності, а не на фактичних домовленостях.

Доки ви продовжуєте видаляти фальшиві "here we go" та публікувати результати матчів за кілька хвилин до фінального свистка, лише через алгоритми соціальних мереж та необхідність бути першим у гонці проти умовних "433", а потім видаляти їх через п'ять хвилин, бо Неймар забиває ще один м’яч, вам, мабуть, слід загалом використовувати трохи менш гучні слова.

Те саме стосується випадків, коли ви не вказуєте оригінальне джерело у значній частині своїх постів в Instagram.

Робіть свої справи. Ми зробимо свої. Але звинувачувати інших у поширенні брехні досить іронічно, коли це чути від людини з вашою репутацією. На добраніч", — ідеться в повідомленні німецького журналіста.

Відповідь Романо не забарилась:

"Ти починаєш звинувачувати мене, що я переходжу межу. Тепер принаймні бачу, що ти навчився тегати людей. Дуже добре! Можливо, мені варто поділитись повідомленнями з кількох років тому, де ти питав мене: "як я можу збільшити кількість підписників" або "твоя робота — моя мотивація"... хто ти такий, що зараз навчаєш мене, як це робити? Але я не виходжу з контексту, як ти.

Я відповів на ту саму тему, Діоманде, поділившись твоїм твітом "Манчестер Сіті готовий зробити пропозицію", а ти переходиш до інших тем.

Продовжуй, у такому разі краще розпитай на Енфілді про футболку з номером 10. І пам'ятай: хто почав цей цирк — це ти, зі своїм постом про Діоманде в Мадриді, що це обов'язково станеться. Це моя остання відповідь. Насолоджуйся вечором".

Плеттенберг у наступному повідомленні більш детально розповів про "футболку з номером 10 на Енфілді".

"Добре знати (мені та іншим), що ти готовий публікувати особисті повідомлення та внутрішні розмови на широкий загал. Сумно за цим спостерігати. На відміну від тебе, я триматиму наші розмови приватними.

Ти колись був взірцем для багатьох. Для мене теж. На жаль, для мене це вже не так. Я просто вдячний, що можу бути взірцем для інших.

Я надішлю тобі футболку Вірца з номером 10 з особистим повідомленням, якщо він колись її одягне.

Тим часом я перевірю, у якій шафі висить футболка Марка Геї на Енфілді. Це ж було твоє "Here we go", чи не так?

І ще одне: у моєму світі "хотів би" — це не те саме, що "хочу" чи "мушу". На щастя, історія з Вірцем давно вирішена. Решту ти колись дізнаєшся деінде.

Твоя найбільша проблема донині полягає в тому, що все, чого ти не знаєш або не розумієш, автоматично неправильно або ніколи не траплялось. На щастя, ти не знаєш усього.

Досі я не можу зрозуміти, що не так було з новинами про номер 10. Але я завжди радий дізнатись. Гарного дня, легендо"

Свій ранок Фабріціо, замість філіжанки кави, почав із чергового випаду на адресу Плеттенберга, але відповіді більше, станом на зараз, не отримував.

"Флоріане, коли ти нападаєш на мене за "here we go" (хоча це було повідомлено після медогляду гравця в Лондоні та існування усної домовленості) щодо угоди, яку ти буквально сам назвав завершеною, мабуть, має бути останнім шедевром.

Повертаємось до роботи. Доброго ранку".