Німеччина

Натомість на гравця дуже розраховують у Мюнхені.

Мадридський Реал цього літнього трансферного вікна пов’язували з інтересом до французького півзахисника мюнхенської Баварії Майкла Олісе.

Однак у підсумку ні "Рекордмайстер" не захотів відпускати свого провідного футболіста, ані "галактікос" не зробили жодних кроків до початку реальних перемовин.

Тим часом місцеві журналісти повідомляють, що Баварія весь цей час не вважали новини довкола свого гравця чимось більшим, аніж "суто медійною темою".

Реал у підсумку не виходив на контакт із мюнхенцями, а гравець не повідомляв клуб про бажання піти цього літа.

Наразі очікується повернення Майкла до розташування команди після того, як вона повернеться з традиційного азійського турне.

Також Баварія впродовж прийдешнього сезону запропонує продовження контракту французу, відповідно до якого Олісе стане одним із найбільш високооплачуваних гравців команди, на рівні з Гаррі Кейном та Джамалом Мусіалою.

Чинна угода футболіста завершується в 2029 році.