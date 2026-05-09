Туреччина

Український вінгер відзначився голом і результативною передачею, допомігши команді гарантувати третє місце в чемпіонаті Туреччини.

Трабзонспор на виїзді здолав Бешикташ у матчі 33-го туру турецької Суперліги — 2:1.

Господарі активніше розпочали зустріч і вже на старті отримали перевагу після травми основного воротаря гостей Андре Онани, який був змушений достроково залишити поле. Невдовзі Оркун Кекчю скористався моментом та відкрив рахунок.

Втім, відповідь Трабзонспор не змусила на себе чекати. Уже в наступній атаці український вінгер Олександр Зубков відновив рівновагу, забивши свій перший гол за три з половиною місяці. Востаннє українець відзначався ще 23 січня у грі проти Касимпаша (2:1). Цей м’яч став для нього четвертим у нинішньому сезоні.

Після перерви Зубков продовжив бути ключовою фігурою матчу. Українець записав на свій рахунок результативну передачу на Ернест Мучі, який приніс гостям перемогу. Для Зубкова цей асист став уже 12-м у поточній кампанії.

Завдяки перемозі Трабзонспор набрав 69 очок та достроково гарантував собі третє місце у турнірній таблиці турецької Суперліги.