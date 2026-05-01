Турецький клуб має намір подати апеляцію.

Капітан та півзахисник Фенербахче Мерт Яндаш отримав річну дискваліфікацію за гру на ставках після рішення Професійного футбольного дисциплінарного комітету. Про це повідомляє прес-служба Турецької футбольної федерації.

Нагадаємо, у грудні 2025 року 31-річного турка було затримано в рамках розслідування за договірними матчами та ставками. У лютому 2026 року йому були пред'явлені звинувачення та була інформація, що футболіст може отримати тюремний термін до 17 років.

На початку квітня Яндаша було звільнено після чотиримісячного ув'язнення, але судовий процес триває.

"Мої адвокати й старші радять мені дочекатися арбітражного процесу. Мене вже один раз зробили цапом-відбувайлом. Я знаю, що мою кар’єру фактично зламали. Я зовсім не вірю, що несправедливе, неправомірне рішення щодо мене буде змінене, але я вірю, що є богобоязливі люди. Саме тому після рішення арбітражу я дам детальне пояснення… Сподіваюся, ви згадаєте, що в мене теж є сім’я, і зрозумієте, що караєте не лише мене", – написав Яндаш у соціальних мережах.

Яндаш виступає за Фенербахче з літа 2020 року. За цей період він провів 149 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 25 результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2026 року.

"Покарання у вигляді 12 місяців позбавлення права займатися футболом, винесене Дисциплінарним комітетом професійного футболу щодо нашого капітана Мерта Хакана Яндаша, є неприйнятним.

Це дисциплінарне покарання, винесене з посиланням на кримінальне провадження, яке ще не завершене, може спричинити для нашого футболіста значні та непоправні наслідки та є очевидно таким, що суперечить закону та принципам справедливості.

Наш клуб від самого початку процесу дотримується універсальних принципів права, особливо принципу презумпції невинуватості. Відповідно, для скасування цього рішення ми терміново подамо необхідні апеляції до Арбітражного комітету Федерації футболу Туреччини.

Як спортивний клуб Фенербахче, ми ще раз відкрито заявляємо, що стоїмо на боці нашого капітана Мерта Хакана Яндаша, і повідомляємо громадськість, що будемо стежити за процесом до самого кінця", – йдеться у заяві клубу.

Після 31 туру Фенербахче посідає друге місце у Суперлізі, відстаючи від Галатасарая на сім балів.

