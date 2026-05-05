Туреччина

Тренерський штаб планує індивідуальну розмову з гравцем.

Увага тренерського штабу Трабзонспора зосереджена на формі ключових атакувальних гравців команди — українського вінгера Олександра Зубкова та албанського форварда Ернеста Мучі.

Після нестабільних результатів обидва футболісти опинилися під пильним контролем головного тренера команди Фатіх Текке. Зокрема, останні виступи Зубкова викликали занепокоєння тренерського штабу через відсутність результативних дій та зниження ігрової активності.

За інформацією з клубу, у найближчі дні тренер планує провести індивідуальні розмови з обома гравцями. Мета таких зустрічей — стабілізувати психологічний стан футболістів і повернути їх до оптимальної форми перед вирішальним відрізком сезону.

Водночас у Трабзонспорі не виключають, що ситуація може вплинути на кадрову політику клубу під час літнього трансферного вікна. Контракт Зубкова чинний до 2029 року, однак його роль у команді може бути переглянута за підсумками внутрішнього аналізу.

У наступному матчі 9 травня Трабзонспор на виїзді зіграє проти Бешикташа у 33-му турі Суперліги Туреччини.