Туреччина

Намагатимуться заманити чергову зірку грошима.

Португальський атакувальний півзахисник Бернарду Сілва раніше за ходом поточної кампанії оголосив про завершення виступів за англійський Манчестер Сіті після завершення сезону.

Тож у заключний місяць футбольного року тривають палкі дискусії з приводу того, куди має податись 31-річний виконавець далі в своїй професійній кар’єрі.

Серед варіантів присутній, зокрема, і турецький Галатасарай, який, передусім, приваблює футболіста солідними умовами співпраці.

"Леви" настільки захопились ідеєю підписати статусного гравця, що незабаром мають подати йому на розгляд трирічний контракт, відповідно до якого Бернарду отримає 50 млн євро.

Однак бажання самого португальця пов’язані лише з одним клубом — каталонською Барселоною.

Над можливим переходом гравця до гранда Ла Ліги наразі працюють агенти, і якщо вдасться владнати всі фінансові моменти, то угоду буде підписано без затримок із боку нинішнього капітана Манчестер Сіті.

У Бернарду в цьому сезоні три голи та п’ять асистів у 47 матчах.